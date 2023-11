Prekvapivé štatistiky: Zlý odhad svojej platobnej schopnosti má viac ako 54 % Slovákov: Tretina nemá ani finančnú rezervu

Zlý odhad svojej platobnej schopnosti pri vzniku nezvládnutých dlhov má 54,6 % obyvateľstva Slovenska. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry AKO pre spoločnosť EOS KSI Slovensko, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Kým v roku 2021 bol bez akejkoľvek finančnej rezervy každý piaty Slovák, v súčasnosti je to už takmer každý tretí. Vyplýva to z ďalšieho prieskumu osobných finančných plánov u takmer 300.000 klientov VÚB banky.