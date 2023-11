Rado Chrzan a Bára Basiková

Slovenský hudobník a skladateľ Rado Chrzan vypúšťa do sveta novú pesničku Birds in the Cage, ktorá je nečakanou spoluprácou s českou speváčkou Bárou Basikovou. Zároveň dokončuje svoj nový album Green Samadhi, na ktorom pracoval dva roky.