Queens of the Stone Age, 2023

Americká rocková kapela Queens of the Stone Age je ďalším veľkým medzinárodným menom v line-upe Pohoda festivalu 2024. Na konte má deväť nominácií na ceny Grammy, pričom dve z nich v kategórii Najlepší rockový album a Najlepšia rocková pesnička získali len nedávno za svoj aktuálny album In Times New Roman… (2023). Novinku dnes ráno oznámil Michal Kaščák v živom vysielaní Rádia_FM.