Foo Fighters na Glastonbury 2023

Skladba The Glass sa nachádza na aktuálnom albume Foo Fighters But Here We Are. Minulý mesiac si ju kapela zahrala spolu s R&B speváčkou HER v relácii Saturday Night Live, v ktorej vystúpili ako hudobní hostia. Následne sa interpreti rozhodli vydať sólovú cover verziu HER ako dvojitý singel spolu s pôvodnou albumovou verziou.