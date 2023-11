Blondie

Chris Stein oznámil vydanie memoárov o skupine Blondie, na ktorých písal dva roky. Podľa jeho slov by mali vyjsť 11. júna 2024. Kniha s názvom Under a Rock čitateľov zavedie "do momentov, ktoré urobili obrovskú umeleckú senzáciu osemdesiatych rokov minulého storočia," uvádza vydavateľ.