MEGA BOOM POKRAČUJE Na Slovensko mieri ďalší VEĽKÝ reťazec: Kedy a s čím chce VALCOVAŤ náš trh? Poznáme DETAILY

SLOVENSKO – Po tom, čo diskontný poľský obchodný reťazec Biedronka definitívne potvrdil príchod na Slovensko môžeme čochvíľa očakávať hneď ďalší veľký reťazec. Tentoraz príde z Rumunska. Už čoskoro na Slovensku otvoria prvú predajňu kaviarenského reťazca s názvom 5 to go. Ide o najpopulárnejšiu kaviarenskú prevádzku v Rumunsku. Spoločnosť 5 to go, ktorá v Rumunsku prevádzkuje […]