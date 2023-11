Aj vy ste podľahli jesennej únave? Naštartujte svoje telo a myseľ pomocou týchto zaručených tipov

Trápia vás bolesti hlavy, nedokážete sa sústrediť a k tomu sa pridala aj tá neznesiteľná únava? Jesenné obdobie so sebou prináša zmeny, ktoré výrazne vplývajú na ľudský organizmus a obranyschopnosť. So zmenou letného času na zimný sa dni výrazne skrátili a prestriedali ich dlhé noci, čo má za následok výrazný vplyv na biorytmus. Potrápiť nás môže aj sychravé počasie a chrípková sezóna v plnom prúde. Niet sa čomu čudovať, že sa cítite, akoby ste neboli vo vlastnej koži. Každý z nás vníma tieto zmeny individuálne, niekto si prejde týmto obdobím s ľahkosťou a pre druhých je to vyslovene boj. Ako sa vyhnúť depresívnej nálade a odolať únave?