Kedy ste si naposledy kúpili nový vankúš? Meniť ho treba častejšie, ako si myslíme!

Viete o tom, že niektoré veci v domácnosti (hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať) majú tiež svoju dobu exspirovania? Kontrole trvanlivosti by nemali podliehať len potraviny či kozmetika, ale aj vankúše. Dôležitá súčasť vašich životov môže byť tiež po lehote, hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať.