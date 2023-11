TRAGICKÁ SMRŤ úspešného ŠPORTOVCA: Viacnásobný MAJSTER Slovenska ZOMREL pri tom, čo MILOVAL! Mrazivé detaily ZÁHADNÉHO nešťastia

PODKONICE – Jeho celoživotnou vášňou bolo lietanie, a práve to ho obralo o život. Let na rogale sa skončil tragicky pre Bohumíra Kolesára († 69). Viacnásobného majstra Československa a Slovenska, ktorý u nás stál pri zrode športového závesného lietania. Svoj posledný let na rogale absolvoval vo štvrtok. Bezvládne telo našli po rozsiahlom pátraní až na […]