Bojím sa, že ZABIJEM svoje vlastné dieťa! Známa slovenská influencerka prehovorila o svojom STRACHU

Hovorí sa, že po pôrode by všetky matky mali byť šťastné, pretože sa to dostaví automaticky. Žiaľ, niektoré ženy túto radosť nepociťujú, skôr naopak. Trápia sa výčitkami a popôrodnou depresiou. Niekedy to býva ešte horšie a môžu sa objaviť aj vražedné sklony. Svoje o tom vie aj známa Slovenka.