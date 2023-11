KRIMI PRÍPADY Žena našla vo vedre hlavu vlastného syna: K vražde sa priznala jeho milenka, dôvod ťa zamrazí

Smrť dieťaťa je nočnou morou každého rodiča, no ani ten najdesivejší sen by sa nevyrovnal hrôze, ktorú zažila matka Shada Thyriona. Nielenže sa jej 24-ročný syn stal obeťou brutálnej vraždy, ale navyše sama objavila jeho ostatky, a to mimoriadne šokujúcim spôsobom.