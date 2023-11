TEST vianočiek: Našli sme jednoznačného víťaza! Fíha, tak túto si kupujeme aj na Vianoce

Dnes sa v našom teste pozrieme na jedno z najtradičnejších vianočných pečív, vianočku. V mnohých domácnostiach je pečenie domácej vianočky tradíciou, no upiecť a hlavne zapliesť vianočku nemusí byť jednoduché. Pozreli sme sa teda na hotové vianočky z obchodu a my už vieme, ktorú by sme si kúpili aj na Vianoce.