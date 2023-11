AKTUÁLNE Odporný ÚTOK na SLOVÁKOV! Jednu z našich TOP firiem a MINISTERSTVO zatiahli do ŠPINAVOSTI: Pozor, TOTO na tom NESEDÍ

BRATISLAVA – Ak neinvestuje do Slovnaftu, naparíme vám sankcie. Aj takéto telefonáty sú dnešnou realitou na Slovensku. Podvodníci zneužili meno slovenskej rafinérie, ktorá vlani dosiahla rekordný zisk vyše jednej miliardy eur. Práve veľké zisky môžu motivovať ľudí vložiť peniaze do jej akcií, a to snažia zneužiť podvodníci. Ako však vysvetľujeme v článku, celé je to […]