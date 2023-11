Milos - No One Can Affect This, 2023

Za gramce v klube sa prvýkrát postavil v roku 2000, jeho prvá EP nahrávka M.Case vyšla takmer pred dvoma dekádami v roku 2004 a má za sebou hrania po Európe, Amerike aj Kanade. S vydaním debutového albumu si však Milos dal na čas a prichádza s ním až v tomto roku.