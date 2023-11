Sam Smith, 2023

Britská spevácka hviezda Sam Smith príde v júli 2024 do Ostravy. Na festivale Colours of Ostrava aj za účasti trans hudobníčky Kim Petras predstaví svoj najnovší album Gloria. So spoločnou skladbou Unholy sa stali prvými nebinárnymi a trans umelcami, ktorí získali cenu Grammy a dostali sa na čelo najprestížnejšieho amerického hudobného rebríčka Billboard Hot 100.