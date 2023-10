Tvrdé údery, bizarnosti, ale aj pekné súboje: Takto dopadol Clash of the Stars 6

Koncom októbra sa odohralo už šieste vydanie bojovej organizácie Clash of the Stars, kde sme sa aj tentoraz dočkali zaujímavých súbojov, bizarných zápasov, ale hlavne kopy zábavy, ktorú sme si samozrejme nemohli nechať ujsť! Ako to na šiestom Clashi vyzeralo?