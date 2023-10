Kedy začať u bábätka so SAMOSTATNÝM jedením? Tieto 3 kroky vám v tom pomôžu

Bábätká sa prirodzene začnú kŕmiť rukami. Je to pre nich veľmi dôležitý štart do pevnej stravy. Majú tak možnosť jedlo preskúmať nielen chuťovo, ale aj hmatom. Ohmatajú si štruktúru, teplotu, zistia tvrdosť či mäkkosť jedla. Je to pre nich veľmi dôležitý senzorický zážitok. Kŕmenie sa rukami predstavuje aj pravidelný tréning jemnej motoriky. S príborom sa teda vôbec netreba ponáhľať, ako uvádza na svojom instagramovom účte Minišpajz.