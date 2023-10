Liam Gallagher, Reading Festival 2021

V roku 2024 uplynie 30 rokov od vydania debutového albumu skupiny Oasis, Definitely Maybe. Toto jubileum sa rozhodol Liam Gallagher patrične osláviť. Všetky skladby kľúčovej nahrávky odohrá na dvanásťdňovom turné Definitely Maybe 30 Years v Írsku a vo Veľkej Británii.