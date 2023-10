Adam Ďurica, 2023

"Život ma opakovane presviedča o tom, že každá vec má to správne načasovanie. Napriek tomu nedokážem iba nečinne sedieť so založenými rukami a čakať, že mi všetko padne z neba. Ak do vecí úprimne vkladám svoje úsilie i energiu, budem odmenený. To si myslím, tak to u mňa funguje," prezrádza populárny spevák a autor viacerých úspešných rádiových hitov Adam Ďurica (35).