Poznáš ten pocit, keď sa po dobrej „rozbíjačke“ vo fitku nemôžeš na druhý deň postaviť? Nie je to nič príjemné, no predsa si tým z času na čas prejde každý. Na vine môže byť precenenie vlastných schopností, nedostatok minerálov v tele, ale aj slabé zahriatie a rozcvičenie. Ako si však so svalovkou poradiť, keď sa dostaví?