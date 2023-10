Aj keď sa nám to na prvý pohľad možno nezdá, s latinskými výrazmi sa stretávame pomerne často. Nie je predsa na škodu si pár z nich osvojiť. Práve v dnešnom netradičnom kvíze na to budete mať priestor. Sme zvedaví, ako sa popasujete s pojmami, ktoré sme si pre vás pripravili. Zvládnete to na plný počet bodov?