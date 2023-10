Skoncujte so stresom a naučte sa dívať na svet z iného uhla

Každý z náš už zaručene zažil momenty, keď sa mal chuť skryť pod čiernu zem, alebo to proste vzdať a rezignovať na plnej čiare. Existuje množstvo metód, ktoré vám môžu pomôcť skoncovať so stresom a dívať sa na problémy s čistou a kľudnou hlavou. My sa bližšie pozrieme na jednu z nich a ukážeme vám, ako dokáže sila vašej vôle zatočiť s prívalom negatívnych myšlienok vyvolávajúcich stresovú reakciu.