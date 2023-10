Po septembrovom singli „Slime You Out“ so speváčkou SZA sa nám aktuálne sám Drake pripomenul svojim novým singlom. Ide o záležitosť s názvom „8AM in Charlotte“, ktorá je ďalším skrátením čakania na ôsmu štúdiovku Champagne Papiho. Ako sa tento track týka aj našej zemepisnej šírky?