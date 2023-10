Fenomén FOMO vystriedal FOBO: Ľudia sa boja, že kvôli automatizácii prídu o svoju prácu

Syndróm FOMO je v celom svete dobre známy a znamená “Fear of missing out”, teda v preklade strach z toho, že niečo zmeškáme alebo o to prídeme. V pracovnej sfére ho nahradil fenomén FOBO. Ide o “Fear of becoming obsolete”, čo môžeme preložiť ako strach zo zastarania. Portál LADbible túto problematiku priblížil viac, pričom hovorí o tom, že tento strach sa týka obáv z toho, že sa naša práca stane zastaraná v dôsledku zavedenia nových technológií a umelej inteligencie.