BRATISLAVA – Veľká banka naplánovala na víkend rozsiahlu odstávku online služieb. Začne už v piatok neskoro večer a potrvá až do nedeľného dopoludnia. Československá obchodná banka (ČSOB) na svojej stránke oznámila odstávku online a mobilných služieb bankovníctva: – v piatok 6. októbra v čase od 22.00 hod do nedele 8. októbra do 09.00 hod dôjde z […]