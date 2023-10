Prebudiť sa so stuhnutým krkom nie je nič príjemné. Obzvlášť, ak sa chystáte do práce a máte pred sebou náročný deň. Na uvoľnenie svalov vám môžu pomôcť nenáročné cviky. Ak ale nechcete, aby sa vám tento problém vracal pravidelne, mali by ste dodržiavať niekoľko zásad.