VARŠAVA – Poľským pohraničníkom budú pomáhať na hraniciach so Slovenskom vojaci. Oznámil to v utorok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak po tom, čo Varšava ohlásila zavedenie dočasných kontrol na týchto hraniciach. Informuje o tom agentúra PAP. Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski v utorok dopoludnia oznámil, že Poľsko od polnoci obnoví na hraniciach so Slovenskom hraničné […]