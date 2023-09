Myslíte si, že s tým, čo vám bolo nadelené v inteligencii, už nič neurobíte? Máme dobrú správu: nie je to tak. Správnymi metódami dokážete posilniť vaše kognitívne schopnosti, môžete rozšíriť svoje mentálne kapacity a stať sa múdrejšími. A kto by sa nechcel stať v dnešnej dobe viac „smart“? Avšak na to, aby ste to dosiahli, musíte dopriať svojmu mozgu, cvičenie. Aké? Máme pre vás niekoľko tipov.