Okrem eko obalov a šetrného získavania ingrediencií do produktov je potrebné aj niečo naviac. Vďaka tvojej každodennej voľbe produktov to máš v rukách. Rozhodneš sa pre záchranu kriticky ohrozených koralov a iných živočíchov, alebo ti to bude ľahostajné? A prečo by to s tebou malo nejako súvisieť?