Patríš skôr k ľuďom, ktorí by sa bez rannej sprchy ani poriadne neprebrali, alebo si skôr typ, ktorý neznesie predstavu, že by si mal večer do postele ľahnúť neumytý? To, kedy sa sprchuješ, je síce otázkou tvojich vlastných preferencií, no podľa vedcov je jedna z možností o niečo lepšia.