Mnohé slobodné mamičky to nemajú jednoduché z dôvodu, že ich deťom chýba pri výchove mužský vzor. Niektoré to nahrádzajú starým otcom, bratom alebo iným chlapom z rodiny, no nie všetky ženy majú takú príležitosť. Existuje aj možnosť prenajať si chlapský vzor, aby strávil nejaký čas s deťmi. Ako sa k tomu Michal dostal?