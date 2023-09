O influencerke, podľa ktorej by si žena nikdy nemala začať s chudobných mužom, sme ti už článok priniesli. Sofia Franklyn zdieľa so svojou menovkyňou nielen krstné meno, ale aj podobné názory na randenie. To, čo si si kedysi mohol prečítať len v zlých vtipoch, sa vďaka Sofii stalo realitou.