BRATISLAVA/BERNOLÁKOVO – Ak sa dnes chystáte autom do hlavného mesta alebo do jeho blízkeho okolia, mali by ste spozornieť. Úsek diaľnice, ktorý bol doteraz bezplatný, je už opäť spoplatnený. Ak nebudete mať platnú diaľničnú známku, hrozí vám pokuta. V uplynulých týždňoch prebiehali rekonštrukčné práce na Seneckej ceste, ktoré sa v piatok ukončili. V dôsledku […]