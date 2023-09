BRATISLAVA – Na Slovensku máme pod nohami poklad, ktorého potenciál naplno nevyužívame. Geotermálnu energiu na kúrenie využívajú zatiaľ len v štyroch mestách. Viaceré veľké investície to však môžu zvrátiť a priniesť do miest zelenú energiu, nezávislosť na plyne a stabilné ceny za teplo. Čoskoro by mala pribudnúť aj prvá geotermálna elektráreň. Geotermálna energia, oproti iným […]