Miro Poláček, nakrúcanie klipu We're Here To Stay, 2023

Po roku a pol od predchádzajúceho sólového singla Silent prichádza rockový hudobník a skladateľ Miro Poláček s novým singlom We're Here To Stay. Text pesničky v sebe skrýva kus osobného príbehu s pozitívnym odkazom.