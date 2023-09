SLOVENSKO – Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky k centrálnemu registru účtov, ktorá by mala platiť od októbra. Tento register bude zhromažďovať všetky údaje o účtoch, čo môže pomôcť aj v riešení trestných činov. Centrálny register účtov mal byť pôvodne uvedený do prevádzky ešte v januári 2023, no plány sa […]