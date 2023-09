Český MMA bojovník Jiří Procházka vie, kedy by chcel mať svoj ďalší zápas. Presný dátum zatiaľ známy nie je, ale čoskoro sa to môže zmeniť. BJP nenastúpil od leta 2022, jeho cieľ ostáva jasný – titul v poloťažkej váhe UFC do 93 kilogramov.