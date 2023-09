Kto by nechcel spaľovať prebytočné kalórie bez driny? Existuje spôsob, ktorým sa to naozaj dá! A pritom vám stačí sedieť na gauči alebo v obľúbenej kaviarni. Aj bežné a banálne činnosti vášho klasického dňa vám napomôžu k tomu, aby ste nejaké tie kalórie spálili. Myslíte si, že to je nereálne?