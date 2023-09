SLOVENSKO – Facebook používa väčšina z nás, preto by ste mali vedieť o podvodoch, ktoré sa touto sociálnou sieťou šíria. Stačí malý kúsok nepozornosti a aj vy sa môžete stať obeťou podvodníkov, ktorí to neustále skúšajú novými trikmi. Portál Vo svete IT upozornil na aktuálny podvod, ktorému naletelo už množstvo ľudí. Nabáda totiž k […]