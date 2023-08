Selena Gomez, videoklip Single Soon

V úvode roka prezradila popová speváčka v rozhovore pre Vanity Fair, že ak by to bolo iba o nej, celý život by pokračovala v písaní balád. Chce však produkovať aj hudbu, ktorá ľudí rozosmeje. A je to tu. Prichádza so zábavnou piesňou Single Soon, ktorou pozýva poslucháčov na tanečný parket.