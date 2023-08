PODHORANY – Rodina pod Tatrami tragicky prišla o malé dieťa. Dvojročný chlapček spadol do vodovodnej šachty pri dome. Oživiť ho už nedokázali ani záchranári. O nešťastí v obci Podhorany v okrese Kežmarok informovala TV JOJ. Mama malého Peťka sa psychicky zrútila, ťažko to nesú aj starí rodičia. Otec sa vracia z Česka. To, ako sa […]