Sú dôležitým kozmetickým prípravkom najmä v lete a používa ich (takmer) každý. Reč je o antiperspirantoch, ktoré sú tak trochu kontroverznou témou. Ľudí delia na dva tábory – pre jedných sú must have, iní sa im vyhýbajú kvôli rôznym mýtom, ktoré kolujú po svete. Do ktorej kategórie patríš?