Ak zmiznú teenageri, ktorí sa dostanú do problémov a nepochádzajú práve z ukážkovej rodiny, polícia často predpokladá, že utiekli sami. Vo väčšine prípadov je to síce pravda, no v opačnom prípade stratí rodina aj obeť drahocenný čas. Presne na to doplatil aj Nicholas Barclay, ktorý zmizol v roku 1994.