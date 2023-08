Každý z nás občas prepadne emóciám a nechá sa ovládnuť hnevom. Ranná hádka so šéfom, do toho sa pridá konflikt s kolegom a zrazu máme pocit akoby sa na nás strhla lavína problémov a my nedokážeme uniknúť pred nekontrolovateľným výbuchom emócií.