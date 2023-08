Láska ako z románu. Presne tak o nás rozprávali všetci. Pre kamarátky som bola snom ideálneho vzťahu, rodina mi to priala a ja som sa cítili ako v rozprávke. S Lukášom sme sa spoznali, keď sme mali obaja po skončení vysokej školy a prisťahovali sme sa do nového mesta. Okamžite sme sa do seba zapozerali.