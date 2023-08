MICHALOVCE – Koronavírus ani na Slovensku úplne nezmizol. Doplatili na to športovci. Nákaza sa šírila aj v domove dôchodcov. Najnovšie, tento týždeň, vírus potrápil futbalistov z MFK Zemplín Michalovce. Vírus chytila väčšina členov ligového tímu. Museli preto odložiť sobotný zápas so Slovanom Bratislava. Všetko to začalo po tom, čo sa hráči začali v pondelok sťažovať na […]