Čo myslíš, aký dôležitý je pre ľudský organizmus spánok? Určite ti je jasné, že dôležitý, a podľa doktorov by sme sa rozhodne nemali oň ukracovať. V dospelosti si však akosi navykneme na to, že počas pracovných dní spíme skrátka menej, ako by sme mali. No podľa expertov sa nám zbytočné ponocovanie nevypláca. Prečo?