Beseda u bigbítu: Krásny festival krásnych ľudí

Beseda u bigbítu 2023

To, že sa tohtoročná jubilejná Beseda u bigbítu bude niesť v znamení vody, bolo jasné už na jej začiatku. Predpovede počasia neveštili pre tridsiaty ročník festivalu nič dobré, no aj tak sme dúfali v happyend a do batohov sme natlačili teplejšie oblečenie, nepremokavú bundu a miesto tenisiek, martensky. Dážď sa nakoniec konal počas oboch, hudbou naplnených dní, avšak náladu nám nijak extrémne nepokazil. Jubilejný ročník Besedy u bigbítu si takto zapamätám ešte výraznejšie, vďaka jedinečnej upršanej atmosfére.