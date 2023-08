GALANTA – Policajti aktuálne pátrajú po 34-ročne Alene z Galanty, ktoré bez stopy zmizla spolu so svojim len 6-ročným synčekom Maximom. O pomoc pri pátraní prosia všetkých, ktorí by mali akékoľvek informácie. nevideli ste ich? Pohotovostné pátracie tímu ako aj polícia úpenlivo pátrajú po 34-ročnej Alene, ktorá záhadne zmizla spolu so svojim synom. Alena […]