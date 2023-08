Takýto strach a beznádej by nemal prežívať žiaden rodič. Známa slovenská floristka Petra Chovanec Bajaník zdieľala so svojimi fanúšikmi tie najťažšie informácie. Jej milovanej dcérke Mel našli nádor v mieche a od júna chodia opakovane z jednej nemocnice do druhej.